Leben in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Vereine können Landeszuschüsse bekommen

Wäre nach dem neuen Programm der NRW-Landesregierung zuschuss-fähig: der beliebte Blotschenmarkt in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Programm heißt „Neustart miteinander“. Pro Veranstaltung gibt es maximal 5000 Euro als Zuschuss. Alle Details stehen auf der Webseite des NRW-Heimatministeriums.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Vereine, Verbände und Organisationen, die öffentliche Veranstaltungen organisieren und dadurch zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen. Das teilt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, in einem Schreiben mit, das an alle Stadtoberhäupter in NRW verschickt wurde.