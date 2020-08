Mettmannerin Anna-Marie Jörss forscht auf Neumayer III : Leben in Corona-freiem Raum

Anna-Marie Jörss arbeitet zurzeit im ewigen Eis auf der Forschungssation Neumayer III. Foto: Anna-Marie Jörss

Mettmann/Antarktis Die Mettmanner Meteorologin Anna-Marie Jörss forscht in der Antarktis. Maske trägt sie auch - zum Schutz vor -40 Grad Kälte. Neben ihren Aufgaben auf der Polarforscherstation Neumayer III genießt sie nächtliche Blicke auf die Milchstraße oder auf Königspinguine mit und ohne Küken.

Auf den ersten Blick könnte es ein Raumfahrtschutzanzug sein, der die Forscherin umhüllt. Vor allem vom Gesicht ist Dank des Mundschutzes kaum etwas zu erkennen. Mit ihrem mehrlagigen Outfit schützt sich Anna-Marie Jörss gegen einen unsichtbaren Feind. Der heißt nicht Sars-CoV-2, sondern klirrende Kälte. „Mitunter bin ich bei minus 40 Grad draußen, um mich um die Messgeräte zu kümmern und alle drei Stunden Wetterbeobachtungen zu machen.“

Die gebürtige Mettmannerin ist Meteorologin und lebt, die RP berichtete, zur Zeit im ewigen Eis der Antarktis auf der Polarforschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts Neumayer III. Damit lebt die 30-Jährige in einem absolut Corona-freien Raum. „Uns kann das Virus nicht erreichen“, selbstverständlich aber sind Pandemie, Lockdown und Rückkehr in die neue Normalität auch in der Antarktis ein Thema. „Wir kommunizieren natürlich mit unseren Familien und Freunden“, per Video-Plattformen, E-Mails oder auch einem herkömmlichen Telefonat werden die Dinge des Lebens besprochen. Erst im Februar 2021 verlässt sie die Station. Vielleicht ist Covid-19 dann Geschichte.

INFO Fremde Galaxien und ewiges Eis Die Neumayer III ist eine deutsche Polarforschungsstation in der Antarktis. Anna-Marie Jörss ist dort als Meteorologen stationiert und sammelt wissenschaftliche Daten. Gegen den Budenkoller feierten sie und ihre Kollegen ein traditionelles MItwinterfest, bei dem Wegweise Richtung Heimat gestellt wurden. Jetzt steht das antarktische Filmfestival mit selbst gedrehten Clips an.

„Wir sind noch eine ganze Weile hier“, freut sich die Forscherin über ihr Dasein am Ende der Welt. „Es ist wirklich viel zu tun“, berichtet sie über ihre Aufgaben in Sachen Meterologie und Meereisphysik. Klar, das Wetter ist eine „Herausforderung. Zwischendurch hatten wir viele und starke Stürme“, berichtet sie über Windgeschwindigkeiten, die noch Sicht für „maximal fünf Meter ließen“ und so stark waren, dass „ich mich kaum auf den Beinen halten konnte“. Eine echte Herausforderung, eigentlich geht es für Anna-Marie Jörss alle drei Stunden raus zur Wetterbeobachtung. Das gehört zu ihrem Job. Deshalb ist sie auf Neumayer III.

Draußen unternimmt sie zusätzlich zu den Aufgaben in der Meteorologie sie im Rahmen der Meereisphysik Bohrungen im Meereis, um dessen Dicke zu vermessen, der jeweilige Ist-Zustand wird dann exakt notiert. Und welcher Art ist die Bewölkung, ist es nebelig und wenn „ja“, wie ist der Nebel, schneit es und in welcher Stärke?, sind Phänomene, die notiert werden. „Meine Aufgaben hier sind spannend, es macht wahnsinnigen Spaß und ist einfach toll.“ Und dienen natürlich keinem Vergnügen, sondern wissenschaftlichen Zwecken. Vereinfacht gesprochen, fließen diese Ergebnisse modellhaft in Wetterbereichte ein – die dann im Fernsehen von Wettervorhersagern moderiert werden.

Aber die gebürtige Mettmannerin, die in Bonn studierte, ist bei Exkursionen nach Dienstschluss auch unterwegs, um zu fotografieren. „Zur Fotografie hatte ich früher keinen Zugang, wenngleich das Interesse durchaus da war. Eine „richtig gute Kamera habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen als klar war, dass ich in die Antarktis gehe“, erinnert sie sich an ein besonderes Geschenk. Und damit schießt sie jetzt sagenhafte Bilder. „An Neumond ist es unfassbar dunkel hier.“ Die Entdeckung des Himmels ist von besonderer Qualität, „das ist ein Wahnsinnshimmel, Mars, Jupiter und Saturn lassen sich mit bloßem Auge erkennen“, ebenso wie andere Galaxien, schwärmt sie. Ein besonderes Highlight will sie „auf jeden Fall noch“ erleben, „Bislang habe ich kein Polarlicht gesehen, das möchte ich auf keinen Fall verpassen“.