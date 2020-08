Einsatz in Mettmann Metzkausen : Unbekannte sprengen Zigaretten-Automaten

Der Automat wurde total zerstört, Teile wurden bei der Explosion im Umkreis von fünf Metern verstreut. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Nicht nur an der Straße Am Altenbruch, dem Tatort des Geschehens, sondern im ganzen Mettmanner Ortsteil Metzkausen wurden am Samstagmorgen gegen 3.05 Uhr Menschen von einem lauten Knall aus dem Schlaf geweckt. Zahlreiche Anrufe gingen bei der örtlichen Polizei ein.

Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter hatten an der Straße Am Altenbruch einen freistehenden Zigarettenautomaten gesprengt. Mit einem bislang noch unbekannten Sprengmittel wurde der Automat nicht nur geöffnet, sondern gleichzeitig auch nahezu total zerstört. Automatenteile, Zigarettenschachteln und Bargeld wurden von der Explosion im Umkreis von etwa fünf Metern verstreut.

Wie viele Zigarettenschachteln und Bargeld der oder die noch unbekannten Täter bei ihrer Tat tatsächlich erbeuten konnten, kann aktuell noch nicht genau bestimmt werden. Er oder sie entkamen scheinbar unerkannt in unbekannte Richtung. Sofort nach Meldung der Tat veranlasste polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen verliefen leider ohne einen schnellen Erfolg.