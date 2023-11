Musikerin aus Mettmann Lara Hansen räumt bei Neanderland Tunes ab

Sie kam, sang und siegte. Dabei hatte Lara Hansen, die 20-jährige Mettmannerin, die sozusagen hauptberuflich Psychologiestudentin ist und nur nebenbei musiziert, gar nicht so große Hoffnungen in den Wettbewerb. Mit einem vorsichtigen „ich schaue mal, wie es so läuft“ in den Wettbewerb gestartet, entschied die Sängerin und Songwriterin die Neanderland Tunes jetzt für sich: Sie holte den ersten Platz bei der Kreismeisterschaft im Singen.