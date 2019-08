Mettmanner will Wolf gesehen haben : Lanuv: Der vermeintliche Wolf war ein Fuchs

Mettmanner will Wolf gesehen haben

Mettmann Das Landesamt für Natur hat Oliver zwischenzeitlich geantwortet: Der Pfotenabdruck des wilden Tieres, den er fotografierte, gehören nach Ansicht der Fachleute in der Behörde zu einem Fuchs.

(arue) Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) hat sich bei Hundetrainer Oliver Fredrich gemeldet. Er will in der vergangenen Woche unweit des Recyclinghofs einen Wolf auf dem Trainingsgelände seiner Hundeschule gesehen haben. Doch das Lanuv kommt zu dem Schluss, dass es sich bei den Pfotenabdrücken des Tieres um einen Fuchs handeln soll. Das habe ihm das Amt per E-Mail mitgeteilt, sagt Fredrichs jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion. Er selbst habe das Tier zwischenzeitlich nicht mehr gesehen.