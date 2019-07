Kreis Mettmann : Bei Ferienjobs gelten klare Regeln

KREIS METTMANN Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) rät Schülern dazu, einen Arbeitsvertrag abzuschließen.

Wenn die Ferien beginnen, suchen viele Schüler nach Gelegenheiten, das Taschengeld aufzubessern. Doch auch für Jobs in den Ferien gelten klare Regeln, die von Arbeitgebern und arbeitswilligen jungen Menschen eingehalten werden müssen. Die betreffen beispielsweise das Alter, die Arbeitszeiten, die Art der Tätigkeiten oder die Verdienstgrenzen.

Sigrid Wolf, Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf-Bergisch Land im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), erläutert zunächst die gesetzliche Lage: „Was im Rahmen von Ferienjobs erlaubt ist, regelt das Jugendarbeitsschutzgesetz. So dürfen beispielsweise nur leichte Tätigkeiten wie Gartenarbeit, Zeitung austragen oder Botengänge erledigt werden. Arbeit mit gefährlichen Stoffen, im Akkord oder unter schwerer körperlicher Belastung sind nicht erlaubt.“ Auch das Arbeiten für Kinder bis einschließlich zum 14. Lebensjahr sei eigentlich verboten. Allerdings dürfen 13- und 14-Jährige mit Zustimmung der Eltern bis zu zwei Stunden, in der Landwirtschaft auch drei, täglich zwischen 8 und 18 Uhr arbeiten. „Für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren gelten weniger Einschränkungen, aber auch hier dürfen Schulpflichtige nicht länger als vier Wochen pro Jahr in den Ferien jobben. Denn diese dienen ja der Erholung.“