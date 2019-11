Arbeitsagentur zieht Bilanz für den Kreis Mettmann : Nur noch 210 Jugendliche ohne Lehrstelle

Langenfeld/Mettmann Im abgelaufenen Ausbildungsjahr gab es so viele Angebote wie selten. Dadurch gibt es so wenig Unversorgte wie nie.

Wie sieht das Verhältnis in den Städten aus? Einmal mehr zeigen Nord- und Südkreis unterschiedliche Ergebnisse. Während die Zahl der Bewerber in Hilden und Langenfeld um jeweils 9,5 Prozent gesunken ist, ist sie in Mettmann um 6 Prozent gestiegen. In Ratingen ist sie um nur 2 Prozent gesunken. Die Zahl der gemeldeten Stellen ist in Mettmann und Langenfeld mit jeweils 26,5 und 26,6 Prozent am stärksten gestiegen, gefolgt von Hilden (21,5) und Ratingen (19,1 Prozent). Besonders deutlich wird das Gefälle bei der so genannten Bewerber-Stellen-Relation: Sie liegt in Mettmann bei 0,7 und Ratingen bei 0,9. Das heißt, es überwiegt die Zahl der Bewerber. In Langenfeld und Hilden hingegen ist bei einer Bewerber-Stellen-Relation von 1,3 und 1,2 das Angebot größer als die Nachfrage. Auch in Düsseldorf liegt sie bei 1,3.