Kreis Mettmann : Landwirte bereiten die Ackerböden vor

Kreis Mettmann Die Trockenheit im vergangenen Jahr hat der neuen Saat weniger geschadet als angenommen.

Wie sind die Startbedingungen für die Aussaat durch die Trockenheit im vergangenen Jahr? Derzeit stehen die Landwirte für die Aussaat der Frühjahrskulturen (Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, Ackerbohnen, Futtererbsen) in den Startlöchern. In der sehr milden Witterungsphase im Februar sind schon erste Zuckerrüben gesät worden. Auch bei Frühkartoffeln erfolgten hier erste Pflanzungen. Dann haben die Dauerniederschläge im März für eine dreiwöchige Unterbrechung bei der Frühjahrsbestellung gesorgt. Die hier ausgiebig gefallenen Niederschläge waren wichtig, sagt Kircher. Allerdings, so der Ortsvorsitzende, muss dennoch mehr Niederschlag fallen. „Wir haben immer noch Defizite“, betont auch Dahlmann. Das Gros der Flächen bei Zuckerrüben und Kartoffeln wird in der nächsten Schönwetterperiode gesät und gepflanzt werden. Ab Mitte April ist dann bei guten Boden- und Witterungsbedingungen auch die Maisaussaat möglich.