Landwirt am Stadtrand von Mettmann : Beim Bauern Benninghoven gibt’s jetzt Eier im Drive-in

Drive-In am Hofladen im Schwarzbachtal: Verkäufer Matthias Orb lädt die bestellten Sachen in den Kofferraum ein. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann/Ratingen Der Landwirt macht aus der Not eine Tugend: Kunden können sich frische Produkte in den Wagen laden lassen.

Landwirt Jürgen Benninghoven steht auf einem seiner Felder und packt bei der Ernte – wie immer – selbst mit an. „Wir sind im Stress. Die Spargelernte steht an“, sagt der 41-Jährige. Benninghovens Hof an der Stadtgrenze zu Mettmann ist bekannt für seinen Spargel, „bis zu 100 Tonnen durchlaufen pro Saison den Betrieb“, sagt er. Wie das dieses Jahr aussieht, weiß auch der staatlich geprüfte Landwirt nicht. Bekommt er genug Erntehelfer zusammen, wie lässt sich sein Spargel verkaufen? Kaufen die Menschen in Krisenzeiten noch opulent das „weiße Gold“ ein?

Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise treffen auch ihn, wenn auch nicht so existenziell wie etwa Gastronomen, Hoteliers oder Barbesitzer. „Ich bin Grundversorger, da ich nicht nur Lebensmittel produziere, sondern diese auch in meinem Hofladen verkaufe. Wenn wir jetzt nicht arbeiten, spürt das dann bald auch schon der Endverbraucher.“

Das System ist ganz simpel. Die Kunden rufen von 8 bis 12 Uhr im Laden an, einer der zehn Verkäufer nimmt die Bestellung auf und belädt danach einen Einkaufswagen. „Etwa 30 Minuten später können die Kunden kommen, und wir laden die bestellte Ware in den Kofferraum ein.“ Bezahlt wird per Bankkarte – auch das direkt am Auto. Die Ansteckungsgefahr wird somit minimal gehalten. Erste Rückmeldungen der Kunden seien durchweg positiv gewesen. „Tolle Idee, nützlicher und praktikabler Service in Krisenzeiten“, so einige der Kundenkommentare. Wenn sich damit langfristig Geld verdienen lasse, „warum nicht weitermachen nach der Coronavirus-Krise mit dem Drive-In“, sagt der Unternehmer.