Eltern und Erzieher sind eingeladen : Politiker informiert über Kita-Gesetz

Spielzeug liegt in einem Sandkasten in einer Kindertagesstätte. Das Kinderbildungsgesetz wird zurzeit reformiert. Das hat Auswirkungen auch auf die KiTas. Foto: dpa/Monika Skolimowska

(arue) Die CDU-Landtagsabgeordneten im Kreis Mettmann, Claudia Schlottmann, Martin Sträßer und Dr. Christian Untrieser, laden zu einer Diskussionsveranstaltung ein: Der Landtagsabgeordnete Jens Kamieth (CDU), Mitglied des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend, wird unter dem Titel „Reform des Kinderbildungsgesetzes – beste Chancen für unsere Kinder“ über die Überarbeitung des Kinderbildungsgesetzes berichten. Insgesamt wollen Bund, Land und Kommunen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 jährlich rund 1,3 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Erzieherinnen, Träger, Kindertagespflege, Jugendämter und andere Betroffene. Sie läuft am Dienstag, 7. Mai, von 18 bis 20 Uhr in der Kulturvilla, Beckershoffstraße 20. Anmeldung bis zum 2. Mai per E-Mail an michaela.jagd@landtag.nrw.de oder telefonisch unter 0211 884-2713. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es werden keine Anmeldungsbestätigungen verschickt. Sollte die maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, eröffnen die Organisatoren eine Warteliste und setzen sich mit den Betroffenen in Verbindung.