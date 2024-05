Kreis Mettmann Landrat ruft Bürger auf, EU-Wahlrecht zu nutzen

Sonntag, 9. Juni, ist Wahltag. Stimmberechtigte ab 16 Jahren können dann mit ihrem Kreuz mitbestimmen, wie europaweite Politik gestaltet wird. Landrat Thomas Hendele appelliert an alle Wahlberechtigten, sein Votum zu machen. „Was in Europa entschieden wird, betrifft uns alle ganz unmittelbar. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit europäischen Regelungen zu tun haben, die sich auf unsere kommunalen Belange auswirken“, nennt er Beispiele wie Verbraucher-, Klima-, Natur- und Umweltschutz.. „Nehmen Sie Einfluss!“, lautet sein Aufruf. „Machen Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch! Helfen Sie, das Europäische Parlament in demokratischem Sinne zu stärken und extremistische Strömungen auszubremsen!“ Wer wissen will, wie die Bürger im Kreis bei der Europawahl abgestimmt haben, kann am Wahlabend Wahlergebnisse im Internet verfolgen. Via kreis-mettmann.de geht es per Link auf der Startseite zu den Wahlergebnissen. Wenn alle Meldungen eingegangen ist, finden sich dort die vorläufigen Endergebnisse aus allen zehn Städten und das Kreis-Ergebnis. 366.500 Menschen sind kreisweit zur Wahl aufgerufen, darunter erstmalig auch 7113 Sechzehn- und Siebzehnjährige. Endgültigen Wahlergebnisse wird der Kreiswahlausschuss am 13. Juni um 15 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Mettmanner Kreishauses an der Düsseldorfer Straße 26, Raum 1.604 in öffentlicher Sitzung feststellen.