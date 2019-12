Wülfrather Axel C. Welp gehört dazu : Landrat ehrt Kreistagsjubilare für ihr Engagement

Kreis Mettmann Seit 1969 und somit seit 50 Jahren dabei ist Klaus-Dieter Völker, der aus der Kreispolitik nicht mehr wegzudenken ist.

Bereits 30 Jahre gehören Ursula Greve-Tegeler aus Hilden, Klaus Rohde aus Langenfeld, Bernd Tondorf aus Velbert und Axel C. Welp aus Wülfrath dem Kreistag an.

Unangefochtener Spitzenreiter jedoch ist mit 50 Jahren Kreistagszugehörigkeit der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Völker. Der Haaner, der in Kürze seinen 82. Geburtstag feiert, hatte sein Debüt im Kreistag am 10. November 1969 und ist seither aus der Kreispolitik nicht wegzudenken.

Einen kleinen Schrecken versetzte er jetzt am vergangenen Montag dem Auditorium im Kreistag, als er zu Beginn seiner Rede zum Doppelhaushalt des Kreises verkündete: „Dies ist meine letzte Haushaltsrede im Kreistag.“ Allerdings schob er mit einem Schmunzeln beim Blick in so manch entgeistertes Gesicht schnell nach: „… in dieser Wahlperiode.“