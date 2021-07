Landwirtschaft im Kreis Mettmann : Erntestart: Gerste kommt als Erste

Kreis Mettmann Die Kreisbauernschaft Mettmann rechnet nach drei sehr trockenen Jahren mit guten Erträgen. Autofahrer müssen mit Landwirtschaftsmaschinen rechnen.

Erntestart im Rheinland: Gerste als Erste. Die Landwirte beginnen aktuell mit der Getreideernte, berichtet die Kreisbauernschaft Mettmann. „Gerste ist dabei die erste Feldfrucht, die reif wird. Wir rechnen in unserer Region mit durchschnittlichen Erträgen“, erklärt der Vorsitzende Martin Dahlmann. Nach einem sehr trockenen Frühjahr im Jahr 2020 kamen gute Witterungsbedingungen im Herbst der Gerstenaussaat zugute. „Auch die Niederschläge im ersten Halbjahr 2021 entspannten in vielen Regionen des Rheinlands die Lage nach drei sehr trockenen Jahren“, berichtet Dahlmann.

„In unserer Region hat die Gerstenernte Mitte der vergangenen Woche angefangen“, so der Vorsitzende. Den Landwirten steht nun eine arbeitsreiche Zeit bevor. Voraussichtlich Ende Juli folgt die Weizenernte. Strohballen auf den Feldern und Trecker oder Erntemaschinen auf den Straßen gehören in nächster Zeit also fest zum Landschaftsbild dazu. „Das kann auch bedeuten, dass es auf den Straßen mal etwas länger dauert oder staubig wird. Doch mit gegenseitiger Rücksichtnahme kommen wir alle gemeinsam gut durch die Saison“, so Martin Dahlmann.