Situation Gefüchteter im Kreis Mettmann Mehr als 6 Millionen Euro für Kreis Mettmann zur Unterbringung Geflüchteter

Allein 2022 haben Land und Kommunen mehr als 40.000 Asylsuchende aus weiteren Ländern aufgenommen und untergebracht. Zurzeit leben in Mettmann 472 geflüchtete Menschen in den städtischen acht Gemeinschaftsunterkünften beziehungsweise 18 Wohnungen, heißt es mit Stand von September 2023. Die Anzahl der geflüchteten Menschen in privatem Wohnraum ist nicht bekannt. In Wülfrath gibt es, Stand Ende Oktober, 249 Plätze in städtischen Unterkünften, 266 Menschen sind dort aber untergebracht. Aktuell sind Erkrath 405 Zugewanderte in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht und 40 im Bürgerhaus. Für November erwarten die Städte neue Zuweisung.