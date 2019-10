Geld fließt auch in den Kreis Mettmann : Land fördert Sportvereine mit 22.000 Euro

Mettmann/Wülfrath Pro genehmigter Maßnahme erhalten die Vereine 1000 Euro.

(arue) Die Sportvereine in den Städten Mettmann, Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus erhalten über das Landesprogramm „1000 x 1000“ Fördergeld in einer Gesamthöhe von 22.000 Euro. Das teilt jetzt der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer mit. „Mit den Mitteln ist es den Sportvereinen möglich, ihr sportliches Angebot noch weiter auszubauen“, schreibt er in seiner Presseerklärung. Insgesamt schüttet die Landesregierung mehr als 4,4 Millionen Euro aus. Eine „Rekordförderung“, wie Sträßer mitteilt. Welche Vereine in welchen Städten für welche Zwecke Geld erhalten, vermag das Büro des Landtagsabgeordneten auf Nachfrage unserer Redaktion allerdings nicht aufzuschlüsseln.