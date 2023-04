Schutz vor Trojanern und Viren Wirtschaftsförderung informiert zu IT-Sicherheit

Früher war es einfach ein Kollege, der im schlimmsten Fall Firmeninterna an den Mitbewerber tratschte. Inzwischen lauern die Gefahren eher in Endgeräten und dem weltweiten Netz. Wie sich kleine und mittlere Unternehmen vor Cyber-Gefahren schützen und welche Fördermittel sie in Anspruch nehmen können, erfahren Unternehmer in einer kostenlosen Infoveranstaltung, zu der das Regionalmanagement Düsseldorf-Kreis Mettmann zusammen mit der Wirtschaftsförderung des Kreises am Donnerstag, 4. Mai, von 16 Uhr an ins Fabry-Museum in Hilden einladen.