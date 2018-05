Mettmann: Lambertusturm hat wieder Kreuz und Hahn

Mettmann Pfarrer Herbert Ullmann segnete den restaurierten Turmschmuck.

In Mettmann ist jetzt bei den Kirchtürmen in der Stadtmitte eine Einheitlichkeit gegeben. Gesten wurden von Monsignore Herbert Ullmann das restaurierte Kreuz und der vergoldete Kirchturmhahn des Turms der Pfarrkirche St. Lambertus in einer kurzen Andacht geweiht. Es dauerte einige Stunden, ehe Kreuz und der vergoldete Kirchturmhahn in 47 Meter Höhe installiert wurden. Viele Vorbeigehende schauten interessiert zu, wie die Mitarbeiter einer Fachfirma, die sich mit einem speziellen Kran nach oben hieven ließen, aus einem Korb heraus in schwindelerregender Höhe die Installierungsarbeiten erledigten.