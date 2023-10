Podiumsdiskussion in der Stadtbücherei Mettmann Afghanistan-Expertin spricht zur Situation in ihrer Heimat

Das Schicksal der afghanischen Frauen war immer eng mit den politischen Interessen der jeweiligen Machthaber im Land verknüpft. Sie müssen als Eigentum, Druckmittel oder Alibi herhalten, um Politik zu rechtfertigen. In den zwei Jahren seit der Machtergreifung der Taliban und dem Abzug der NATO hat sich die Situation der Frauen und Mädchen dramatisch verschlechtert, wie die in Kabul geborene und mit 13 Jahren nach Deutschland emigrierte Journalistin Shikiba Babori weiß. In ihrem aktuellen Buch „Die Afghaninnen – Spielball der Politik“ thematisiert sie die Situation und beschreibt, welche Rolle Frauen in der afghanischen Gesellschaft zugewiesen wird. Sie blickt in Geschichte und Gegenwart, hat in weiten Teilen des Landes Gespräche geführt und präsentiert nun ein ebenso aktuelles wie erschütterndes Bild. Ihr Buch ist ein Appell, weiter hinzusehen und zu handeln. Shikiba Babori gehört zu den klarsten Stimmen gegen die Frauenunterdrückung im Taliban-Kalifat. Außerdem arbeitet sie als Ethnologin und lehrt an Hochschulen zum Thema Migration aus Nah-Ost.