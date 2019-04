Mettmann : Krach im Steinbruch nervt Anwohner

Mettmann Die Betreiber des Steinbruchs im Neandertal dürfen nicht mehr sprengen. Die Arbeitszeiten sind verändert worden.

Anwohner in Mettmann-Süd und in West schrecken morgens aus dem Schlaf. Der Grund: Sie werden seit einigen Monaten bereits gegen 6 Uhr von hämmernden Geräuschen geweckt. RP-Leser Detlef Deden, der in der Straße Am Vogelskamp in Mettmann-Süd wohnt, berichtet: „Diese Geräusche sind, je nach Wind- und Wetterlage mehr oder weniger laut, aber auf jeden Fall zu laut und unangenehm störend. Diese Lärmbelästigung begleitet uns stundenlang an jedem Werktag.“ Auf Nachfrage beim Kreis Mettmann bestätigt Pressesprecherin Daniela Hitzemann, dass diese Geräusche vom Kalksteinbruch Neandertal an der Eidamshauser Straße kommen. Hintergrund: Im Mai 2014 rutschte ein großes Stück des Hangs im Steinbruch ab. Die Folge: Es musste eine neue Straße zum Steinbruch über den Erkrather Weg gebaut werden, da die Zufahrt über die Eidamshauser Straße nicht mehr möglich war. Dem Betreiber des Steinbruchs war es untersagt, künftig Sprengungen vorzunehmen. Also muss mit Bohrhämmern das Gestein abgebaut werden. „Und das geht nun mal nicht geräuschlos“, sagt Hitzemann. Die Kalksteinwerke hätten sich aber aufgrund der zahlreichen Proteste bereit erklärt, die Abbrucharbeiten mit dem Bohrhammer nicht mehr von 6 bis 16 Uhr, sondern nur noch von 8 bis 18 Uhr vorzunehmen. „Das ist ein großes Zugeständnis und sollte akzeptiert werden“, sagt Hitzemann. Die Proteste hätten spürbar nachgelassen.