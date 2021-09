Lärm in Mettmann : Goethepark: „Es geht schon wieder los...“

Endlich wieder raus: Nachdem die Corona-Auflagen gelockert wurden, treffen sich Jugendliche wieder im Goethepark. Anwohner beklagen die Rückkehr des Partylärms. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Partylärm mitten in der Nacht ist zurück, seit die Corona-Auflagen gelockert werden. So klagen die Anwohner. Polizei und Ordnungsamt trafen sich am Donnerstagnachmittag zur einem Krisengespräch.