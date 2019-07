Mettmann macht mit beim Klimaschutz : Neue Ladesäulen für E-Fahrzeuge

Frithjof Gerstner (innogy-Kommunalbetreuer) an der Ladestation am Rathaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann An den Regiobahn-Haltepunkten können Elektroautos aufgeladen werden.

Um Nutzern von Elektrofahrzeugen und Bürgern einen Überblick über die Zapfsäulen zu geben, stellt die Kreisstadt Mettmann eine Übersichtskarte bereit, die sowohl über den Bürgerservice im Rathaus erhältlich ist, als auch auf der städtischen Internetseite unter www.mettmann.de als Download zur Verfügung steht. In Kooperation mit dem Stromversorger innogy wurden am Rathaus, am Schellenberg und am Königshof drei Ladesäulen in Betrieb genommen – betrieben mit 100 Prozent Ökostrom.