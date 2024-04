Genuss und Gesundheit in Mettmann Labormobil hält am Jubiläumsplatz

Mettmann · Kaltes, klares Wasser ist der optimale Durstlöscher an heißen Tagen. Was ist drin in Mettmanns Brunnenwasser? Zur Beprobung fährt das mobile Lab vor. Wie man sein Wasser prüfen lassen kann.

29.04.2024 , 17:00 Uhr

Wassser ist zum Waschen da, auch um es zu trinken? Der VSR-Gewässerschutz gibt im mobilen Laboratorium Auskunft. Foto: Harald Gützow/Harald Gülzow