Saisonabschluss in der Kulturvilla : „La Signora“ schwärmt vom Schellemännchen

Mettmann Zum Saisonabschluss ist in der Kulturvilla die Komödiantin Carmela de Feo zu Gast. Eine sehenswerte Aufführung.

Jubel beendete die Saison der Kulturvilla, denn Carmela de Feo war mit ihrem Programm „La Signora“ zu Gast. Die an der Folkwanghochschule ausgebildete Komödiantin, Sängerin, Tänzerin und Musikerin stellte sich mit italienischen Wurzeln, aber unverfälschtem Ruhrpott-Tonfall, als Naturtalent des Frohsinns vor, das seinesgleichen sucht. Die Italiener seien klein, hätten daher wenig Platz für Gefühle und könnten eben nur lieben oder hassen. Dabei wechselte ihre Stimme vom Säuseln ins Schrille. Einfach umwerfend, wie sie die Klaviatur des Ausdrucks in Mimik, Gestik und Stimme beherrschte.

Ganz verbergen wollte La Signora ihre feministische Ader nicht: Birgit und Frank Reusch ließen sich aber in einen fröhlichen Dialog über die Arbeitsteilung in der Ehe ein. Denn, die Männer wollen die Frauen ausrotten, so ihr Szenario. Deshalb erfinden sie Maschinen, die Frauen überflüssig machen – allen voran der Thermomix, mit dem sogar die Jungs kochen können. Wer hat einen Thermomix und wat machse am liebsten damit? Monica Ebert auskunftsfreudig: „Mousse au chocolat“, eine süße Sünde, der demonstrativ ein gekonnter Hüftschwung folgte. Eine köstliche Persiflage: Der Mann ist Jäger und Sammler und von Geburt an Griller, denn wie er mit dem Bauchfleisch umgeht, tja, so möchte man‘s auch mal haben.