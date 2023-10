Verkehr in Mettmann und Ratingen Rad-Demo auf der L239 trotzt dem strömenden Regen

Eigentlich ist es ziemlich einfach, die Landstraße L239 von Mettmann nach Ratingen in einen Radweg zu verwandeln. Dazu brauchte es am Freitagabend lediglich 140 bis 180 wetterfeste Radfahrerinnen und Radfahrer und Polizisten zur Sicherung der Pedal-Demo. Ungeachtet des teils strömenden Regens machte sich der Tross ab dem Esprit-Kreisel in Ratingen auf den Weg in die Kreisstadt, drehte dort in Höhe des Ilbeckwegs und fuhr wieder in die Gegenrichtung. Zum zweiten Mal wollten die Ortsgruppen Mettmann und Ratingen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs, ADFC, so auf ihr Anliegen aufmerksam machen: Wenn die L239 demnächst saniert wird, soll zugleich ein Radweg geschaffen werden. Straßen NRW will zunächst nur die marode Straße sanieren.