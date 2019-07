Ärger um Radweg in Mettmann : L239 – ADFC spricht von „Schildbürgerstreich“

Ärger um Radweg in Mettmann

Mettmann Der Fahrradclub bedauert die Entscheidung des NRW-Verkehrsministeriums, aus Zeitgründen auf einen Radweg zu verzichten.

Bei Ausbau und Sanierung der L239 zwischen Ratingen und Mettmann wird definitiv kein Radweg gebaut. Das geht aus einem Schreiben von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst an Mettmanns Bürgermeister Thomas Dinkelmann hervor, das die Stadt Mettmann jetzt veröffentlichte.

Mit der jetzigen Entscheidung des Ministeriums ist der Verband der Fahrradfahrer (ADFC) nicht glücklich: Der Ausbau der L239 habe ausschließlich die Attraktivierung des Autoverkehrs zum Ziel, sagt Peter Martin, Sprecher der Arbeitsgruppe Verkehrspolitik im ADFC Neanderland. „Vor diesem Hintergrund bedauern wir die Mitteilung des Landesverkehrsministers außerordentlich“, betont der ADFC-Sprecher. Denn damit stelle er „mehr Platz für Autos über die Sicherheit der Radfahrer“. Der Erkrather führt weiter aus: „Fahrbahn und Radweg gehören inhaltlich und technisch zusammen und sind daher in einem Verfahren zusammen zu planen, abzuwägen und zu realisieren. Alles andere wäre ein Schildbürgerstreich“, sagt Martin. Die Mitglieder des Fahrradclubs befürchten nun, dass bei der aktuell vorliegenden Entscheidung „künftig kein Radweg mehr gebaut werden wird. Damit ist die heutige Planung eine Verhinderungsplanung.“

Ende des vergangenen Jahres hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW die Ausbaupläne für die L 239 zwischen Mettmann und Ratingen vorgestellt. Demnach soll die Fahrbahn der Trasse auf 6,50 Meter Breite ausgebaut werden. Allerdings sehen die Planungen auf Ratinger Stadtgebiet neben der Fahrbahn lediglich einen einseitigen „Notgehweg“ von 1,50 Metern Breite in Schotterbauweise vor. Ein Radweg an der L 239 wurde nicht geplant. Bei einer rege besuchten Bürgerversammlung erläuterten im Winter Vertreter von Straßen NRW, dass die Sanierung dringend nötig sei und eine Umplanung „mehrere Jahre“ dauern würde. So lange könne man aber mit der Sanierung der wichtigen Verbindungsstraße nicht warten. Die Planung des Radweges wurde daher hintangestellt.