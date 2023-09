Mobilitätswende in Mettmann Bald Planfeststellungsverfahren für Radweg auf L156

Ahmed Karroum, Leiter der Straßen NRW-Regionalniederlassung Ruhr, berichtete im Kreis-Mobilitätsausschuss auch zum Stand der Planungen des Radwegbaus an der L156 – zusammen mit der L 239 von „hoher Bedeutung“ fürs Unternehmen. Geplant ist der Bau eines Radweges zwischen Mettmann, Ratingen und Heiligenhaus. Im ersten Abschnitt, zwischen den Stadtteilen Mettmann-Metzkausen und Ratingen-Homberg, soll ein östlich der L156, also an der Adresse Homberger Straße/Metzkausener Straße, verlaufender Geh- und Radweg zwischen den Kreuzungen Eschenkämpchenweg/Löffelbeckweg und L422 an der Meiersberger Straße entstehen. Im Bereich der Meiersberger Straße verknüpft eine bereits vorhandene Querungshilfe den neuen Geh- und Radweg mit dem bereits bestehenden Radweg. Nördlich der Meiersberger Straße wird das Radwegenetz in Richtung Heiligenhaus bis zur Brücke über die Bahngleise mit einem westlich der L156 (Schöllersfeld/Ratinger Straße) verlaufenden Zweirichtungsradweg ergänzt.