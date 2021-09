Dringender Handlungsbedarf an Verbindung zwischen Mettmann und Ratingen : Landesstraße 239 soll endlich saniert werden

Mettmann/Ratingen Antrag auf Planfeststellung liegt vor. Den Neubau eines Radweges beinhaltet er allerdings nicht. Dafür müsste das Bauvorhaben eine höhere Priorität haben.

Manchmal endet der Radweg urplötzlich im Nichts, Schlaglöcher von immensem Außmaß reihen sich aneinandner und an manchen Stellen ist der Pfad so schmal, dass er eigentlich bloß eine Einbahnwegung sein dürfte. Nachdem die Bürger aus Mettmann und Ratingen gleichermaßen einerseits ewig dafür gekämpft und andererseits sehr lange gewartet haben, kommt nun wohl Bewegung in die Sache. Straßensanierung und Radwegplanung an der L239 sind Thema im Kreisausschuss.

Bei der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der Antrag für die verkehrsgerechte Sanierung im Juni 2021 gestellt, die Offenlage wird fürs zweite Halbjahr erwartet. Damit aber würde bestenfalls ein Teil der von den Bürgern geforderten Maßnahmen realisiert – ein Radweg bleibt in weiter Ferne. Denn die Radwegeplanung an Landesstraßen erfolgt auf der Grundlage des Landesplanungsgesetzes NRW und erfordert für einen Planungsauftrag an Straßen.NRW eine entsprechende Priorisierung der Maßnahme durch den zuständigen Regionalrat. „Im Ranking des Regionalrates rangiert der Radweg an der L 239 derzeit noch auf den mittleren Plätzen“, wird also nicht so schnell realisiert.