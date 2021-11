Als „Loch an Loch und hält noch“ lassen sich die Straßenschäden – Hinweisschilder kündigen die marode Fahrbahndecke an – beschreiben. Mettmanner hoffen seit Jahren, dass an der Verbindungsstrecke nach Ratingen und Düsseldorf endlich etwas getan wird. Auch ein Radweg wird gefordert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)