Kunst im Tageshospiz Nochmal leben vor dem Tod

Beinahe ein Jahr später sitzt Ruth Lenhardt im Tageshospiz am Frühstückstisch. Die Narbe am Kopf ist nicht zu übersehen, zweimal wurde sie schon operiert. Sie beißt mit Appetit in ihr Brötchen, selbstverständlich ist das nicht. Oft hat sie keinen Hunger. Manchmal wird ihr übel – vor allem, wenn es irgendwo nach Essen riecht. Vielleicht kommt es vom Tumor in ihrem Kopf. Oder von den Medikamenten, die sie nehmen muss. So genau weiß das niemand, letztlich ist es auch egal. Und dennoch ist das mit dem Essen ein schwieriges Thema für Ruth Lenhardt, die Leute um sie herum sagen oft: Nun iss doch mal was!