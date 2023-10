Kunst in Mettmann Ein Blitzlicht auf die junge Kunst

Bereits der Titel der neuen Ausstellung im Kunsthaus an der Mühlenstraße lässt gedankliche Spielräume zu: „Etwa dazwischen“. Dahinter verbergen sich Werke von Studenten und Absolventen der HBK, Hochschule für Bildende Künste, und dem ZfW, Zentrum für Weiterbildung, in Essen, die am Samstag, 14. Oktober, eröffnet wird. Was dürfen Ausstellungsbesucher erwarten?