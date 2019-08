Neue Ausstellung in Mettmann : Das Kunsthaus hat Besuch von der Akademie

Mettmann Zwölf Düsseldorfer Nachwuchs-Künstler stellen vom 30. August bis 15. September an der Mühlenstraße aus.

Aus Wachs hat sie Halbkugeln geformt und in einer Ecke des winkeligen Hauses auf dem Boden verteilt – also bitte nicht auf die Kunst treten, sie wird nicht eingezäunt. Ein weiteres Köster-Objekt, diesmal aus Stroh, Hölzern, Draht und Leim geformt, ist im Obergeschoss zu sehen. Es erinnert an eine Kutsche, aber ohne Räder und Pferde. Ihre Wandlungsfähigkeit unterstreicht die Akademie-Studentin mit zarten Tuschezeichnungen. Zu schade, dass die (weißen) Kunsthauswände sie nicht kontrastreicher in Szene setzen können. Da hat es die großformatige abstrakte Arbeit in kräftigem Blau von Emma Løkke schon deutlich leichter, zur Geltung zu kommen. Hier und da lässt sie nackte Leinwand blitzen oder setzt Akzente in Acryl und Öl. Auch ihre Akademie-Kollegin Carolin Pfeffer hat sich für kräftige Farben entschieden. „Wimmelbilder“ nennt sie die Collagen, die ihre Liebe zu Stoffen und glänzenden Materialien bezeugen. Kommilitone Sven Raik Bernick hat mit seiner Arbeit den Titel für die Ausstellung geliefert: „Diskret mit Seife“ nennt er sein schlichtes Arrangement aus Tisch, altmodischer Waschschüssel, irdenem Krug und einem Bärenkopf aus Seife darüber. Er habe eben ein Herz fürs Positiv-Kitschige, sagt Raik Bernick, und das trutzige Fachwerkhaus inspiriere ihn. Ebenfalls zum historischen Haus passen die lange schon toten Mäuse in der Falle, die Lukas Köver bei Entrümpelungsarbeiten entdeckt und in einen Objektrahmen gesteckt hat. Man kann ihnen durch das Glas beim Verfall zuschauen, die Motten sind noch bei der Arbeit. Weitergruseln kann man sich bei gespenstischen, grünstichigen Polaroids, die Teye Gerbracht inszeniert hat.