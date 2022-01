Millrath : Kunst zum Anschauen und Mitmachen

Werner Rutz experimentiert an seiner Druckpresse, im Hintergrund werkelt Kollegin Martha Reiter. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Alljährlich beginnt im Kunsthaus Erkrath das neue Jahr mit einer Werkschau. Besucher können den (diesmal drei) Künstlern bei der Arbeit zuschauen und selbst ihre künstlerische Begabung erproben.

Was meinte der Veranstalter mit dem Wort „ausdrücken“? Die Farbe aus der Tube drücken oder dem Kunstwerk eine Deutung geben? Schon dieses Wortspiel ist wunderbar zweideutig. Aber zurück zu Martha Reiter: Sie trägt flüssige Farbe auf Silikontafeln auf, verteilt diese mit einer kleinen Rolle, bearbeitet alles mit einem Spachtel und druckt, indem sie die Platte fest auf spezielles Papier mit der Hand drückt. Drücken und drucken! Sie kann mit nur einer Farbe oder mehreren spielen und lässt zauberhafte kleine Kreationen entstehen.

„Ausgedrückt und ausgedruckt . Acrylmalerei trifft Drucktechniken“ kann noch bis Freitag, 7. Januar, täglich von 14 bis 18 Uhr im Kunsthaus an der Dorstraße in Millrath besucht werden.

Aber ihre Werke zeigen enorme Vielfalt. Sie arbeitet mit Gelstiften und koloriert die Zeichnungen: Ihre irischen Schafe beeindrucken in Grün bis Rosé. Werner Rutz hat mit der künstlerischen Arbeit eigentlich erst nach seiner Pensionierung begonnen, vorher war er Stadtplaner in Hochdahl. Er hat eine große Druckerpresse ins Kunsthaus mitgebracht und erklärt verschiedene Techniken. Druckfilze in unterschiedlicher Härte ermöglichen auch unterschiedliche Farbschattierung, von blass bis intensiv. Der Künstler Rutz liebt besonders das Genre Radierung.