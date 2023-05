Erstes sozio-kulturelles Kunstwochenende in Mettmann Wie das Wasser ist spartenübergreifend alles im Fluss

Ziel ist, „Kunst und Kultur unter die Leute“ zu bringen. Was als zarte Quelle begann, ist ein respektabler Fluss. „Wir haben inzwischen so viele Akteure“, freuen sich die beiden Initiatoren. Autorin Petra Postert, die derzeit an einem neuen Roman arbeitet, wird beispielsweise mit Harfenistin Lili Vanryne einen Abend gestalten. Zusammen mit den engagierten Förderern der Stadtbücherei um Kari Jackson-Klönther besuchen Interessierte derzeit einen Fotografie-Workshop bei der Vhs, „da wird unter anderem die Technik vermittelt, einen Regentropfen in Szene zu setzen“, begeistert sich Susann Bürger – selbst Teilnehmende.