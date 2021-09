Ausgehen : Feuer und Flamme für Flamenco

Mettmann In der altehrwürdigen Kulturvilla ging buchstäblich die Post ab. Tänzer und Sänger gaben alles. Zu Gast waren Maria Del Mar und ihr fünfköpfiges Flamenco-Team aus Essen.

In kurzer Zeit schafften es die Tänzerinnen und ihre musikalischen Begleiter, ihr Publikum zu Begeisterungsstürmen hinzureißen. Am Ende des Abends wollte der Jubel kein Ende nehmen.

Das rhythmische Händeklatschen ist wichtiger Bestandteil des Tanzes, führt sogar zur Tanz-Ekstase. Die traditionellen Flamenco-Pumps mit Nägeln unter den Schuhspitzen und Absätzen unterstrichen die atemraubende Bein-Akrobatik. Die traditionellen Flamenco-Kostüme mit Vollands und aufeinander abgestimmten Farbtönen waren eine Augenweide für sich. Zuweilen waren bunte Fächer zusätzliche Farbtupfer. Maria Del Mar, Künstlername der deutschen Flamenco-Tanzlehrerin mit Tanzschule in Essen , gab an diesem Abend alles. Ihre Tänzerinnen La Martina, Akiko Katayana und Ola Dudziak waren nicht minder professionell. Begleitet wurden die vier Frauen von Juan Lama, Gitarre und Gesang, sowie Luis Llorente, Querflöte und Cajon. Die beim Flamenco-Tanz traditionelle gegenseitige Ermunterung von Tänzerinnen und Musikern gelang perfekt. Wer dabei wen motiviert, bleibt für den Zuschauer ein Geheimnis.

Zu Beginn des Abends gaben die Künstler eine Kostprobe ihres Tanztheaterstücks De Paso, Gleis 13, das in Essen im November uraufgeführt wird. Maria del Mar hat das Stück selbst choreographiert. Neben ihrer renommierten Schule, die sie seit 25 Jahren in Essen erfolgreich führt, ist die Tanzkünstlerin auch Dozentin der Folkwang-Universität der Künste in Essen, in Sachen Flamenco-Tanz. Gelebt hat sie in Spanien sechs Jahre lang. Aber die Liebe zum Flamenco-Tanz hatte sie schon vorher in Deutschland entdeckt.