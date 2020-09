Das Publikum in der Kulturvilla Mettmann war begeistert : Coole Blasmusik stimmt auf die Kultur-Saison ein

Das Publikum in der Kulturvilla Mettmann war begeistert

Mettmann Das Mundharmonika-Quartett „Aerotones“ eröffnete die Saison, am 4. Oktober spielt der Jazz- und Bluespianist Marky Dawso in der Kulturvilla.

(RP) Wer sich an diesem Abend in der Kulturvilla Mettmann zum ersten Konzert nach dem „Culturedown“ einfand, durfte sich zu einer hervorragenden Entscheidung gratulieren. Künstler aus der Region, die „Aerotones“, spielten auf Instrumenten der Mundharmonika-Familie coole Blasmusik der etwas anderen Art: Die Brüder Uli und Helmut Brand ließen die chromatische Mundharmonika und die Akkordmundharmonika erklingen, Uli Brand, hauptberuflich mit dem „Trio Farfarello“ unterwegs, zudem Gitarre.

Wie in Coronazeiten üblich, konnte der Musiksaal nur locker gefüllt werden, aber auch Gäste aus Düsseldorf fanden ausreichend Platz.

Dem Publikum war nach fast siebenmonatiger Konzertabstinenz die Freude am Live-Erlebnis anzumerken. Gleich vier spontan entschlossene Neuabonnenten konnte der Verein Kulturvilla verzeichnen.

Der zweite Konzertabend der Saison folgt in Kürze: Am Sonntag, 4. Oktober, gibt sich der quirlige britische Jazz- und Bluespianist Marky Dawson die Ehre, nachmittags um 16 Uhr in der „Kleinen Kulturvilla“ und um 19 Uhr im Abendkonzert.