Ausgehen in Mettmann : Ein Programm für alle Sinne

Dass man mit mehr als nur Trommeln Musik machen kann, beweist am 3. April das Duo Orbis Percussion. Foto: Kulturvilla

Mettmann In der Kulturvilla gibt es wieder klassische Musik, aber auch fetzige Percussion, geistreiches Kabarett und Kochen. Bei dieser Mischung sollte für alle Gäste etwas dabei sein.

Zum Auftakt gibt es am 23. Februar um 19 Uhr einen Musikvortrag des ehemaligen Musikschulleiters Karl-Heinz Kensche über „Dvorak in Amerika“, eine Veranstaltung der Kulturgemeinde Mettmann. Kensche beleuchtet die Jahre 1892 bis 1895 , die der Komponist in Amerika verbrachte und in der zahlreiche bekannte Stücke entstanden, die von der Atmosphäre, der Lebensart, der Landschaft und den Menschen in Amerika inspiriert wurden. Anhand von Klangbeispiele wird Kensche zeigen, warum Dvoraks Kompositionen „amerikanisch“ klingen.

Besucher dieses Musikvortrages können also nicht nur lernen, die Werke mit anderen Ohren zu hören, sondern erfahren auch mehr über die persönlichen Eindrücke, die Dvorak in New York und der „Neuen Welt“ sammeln durfte. Der Eintritt kostet 19 Euro an der Abendkasse. Interessenten können aber vorab die Summe auf das Konto der Kulturgemeinde DE10 3015 0200 0001 7096 66 unter Angabe der Veranstaltungsnummer 6008 überweisen

Kabarettist Stefan Waghubinger ist am 13. April in Mettmann. Foto: Gerö Gröscher/Gerö Gröcher

Info Schnupper-Abo von April bis Juni Wegen Corona-Verschiebungen laufen die aktuellen Abos für die 25 Abonnenten im März aus. Danach wird ein Abo von April 22 bis einschließlich Juni 23 engeboten – für insgesamt 14 Konzerte. Diese Reduzierung um 20 Prozent kann direkt über die Kulturvilla gebucht werden, insgesamt lockt also ein Rabatt von 30 Prozent im Vergleich zum Vorverkauf von Einzelkarten. Das Abo für 14 Veranstaltungen kostet 14 mal 16 Euro (= 224 Euro). Buchung per E-mail an verein@kulturvilla.com oder unter Telefon 02104 2111114. Von April bis Juni gibt es auch ein Schnupper-Abo für 50 Euro (drei Konzerte). Die Abos sind übertragbar: Wenn man verhindert ist, können die Tickets weiter verschenkt oder verkauft werden.

.Am 13. März lädt die Kulturvilla nach Österreich ein. So wird in der „Kleinen Kulturvilla“ von 16 bis 17 Uhr zum ersten Mal gekocht, allerlei süße Mehlspeisen. Mit Monica Ebert wurde eine „Köchin“ gefunden, die mit den Kindern typische Gerichte wie Powidldatschgerln (gefüllte Teigtaschen) zubereitet. Die Kinder lernen eine besondere, von Böhmen beeinflusste Kochkultur kennen Tickets kosten 7 Euro, im Vorverkauf 5 Euro.

Karl-Heinz Kensche, hier beim Abschiedskonzert des VHS-Sinfonieorchesters, gestaltet am 23. Februar einen Musikvortrag über Antonin Dvorak. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Um 19 Uhr ist der österreichische Kabarettist Stefan Waghubinger mit seinem Programm „Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen“ in der Kulturvilla zu Gast, um sein „österreichisches Jammern und Nörgeln, aber mit deutscher Gründlichkeit“ zu praktizieren. Seine Texte überraschen durch Wendungen und verblüffen durch geistreichen Tiefsinn. Mal zynisch, mal warmherzig, mal bitterböse, aber immer schreiend komisch, hält er sich selbst, der Gesellschaft und nicht zuletzt dem Publikum den Spiegel vor. Was wird darin wohl zu erkennen sein? Einlass ist um 18.30 Uhr, die Tickets kosten 24 Euro, ermäßigt 12 Euro und im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Dass man mit mehr als nur Trommeln Musik machen kann, beweist am 3. April das Duo Orbis Percussion. Zunächst dürfen die Besucher der „Kleinen Kulturvilla“ die beiden „Rhythmus-Fanatiker“ Leon Günther und Florian Nabyl Köhn erleben. Die beiden Musiker sind selbst noch sehr jung und werden den Kindern zeigen, welche Rhythmen mit Töpfen und Eimern, aber auch mit dem eigenen Körper entstehen können. Die Veranstaltung mit dem Titel „Beat it!“ startet um 16 Uhr, Tickets kosten 7 Euro und im Vorverkauf 5 Euro.

Um 19 Uhr dürfen sich Percussion-Freunde auf ein Erlebnis besonderer Art freuen, wenn das Duo Orbis Percussion in der Kulturvilla seine Klanglandschaften entwerfen wird. Leon Günther und Florian Nabyl Köhn loten die Welt der Schlaginstrumente aus, finden immer wieder neue ungewöhnliche Instrumente und bringen die Zuhörer mit ihrer Perfektion und den unterschiedlichen Musikstilen immer wieder zum Staunen. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Tickets kosten 24 Euro, ermäßigt 12 Euro und im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 10 Euro.