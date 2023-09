Kultur in Metmann Auf Stippvisite bei Richard Strauss

Die gebürtige Göttingerin schloss ihr Studium am Wiener Konservatorium mit Auszeichnung ab und gewann zahlreiche Wettbewerbe. Gastengagements führten sie unter anderem an die Komische Oper Berlin, die Königliche Oper in Stockholm und die Kongelige Opera in Kopenhagen, an die Bayerische Staatsoper in München, das Theater St. Gallen, an das Prinzregententheater München und zuletzt das Aalto-Theater Essen. Bald wird auch Mettmann in dieser Liste enthalten sein – wenigstens für einen Abend.