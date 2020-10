Kinderprogramm : Clown begeistert in der Mettmanner Kulturvilla

Mettmann Das Kreativhaus setzt die neue Spielzeit fort: Mit Konzerten des Pianisten Marky Dawson aus London – für junge und erwachsene Besucher.

Die Kulturvilla erwacht, wenn auch eingeschränkt, so doch zum Leben. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wurden die Türen der Villa wieder für Kinder geöffnet, gleich mit einem Knüller: Marky Dawson aus London, ein Clown, ein Virtuose, hatte vor dem Abendkonzert für die Großen das Kinderkonzert am Nachmittag mit ins Programm genommen.

Zum Indianer passte weder das Klavierstück „Für Elise“ noch „Alle meine Entchen“ – es konnte nur die Western-Musik sein. Der mit der Melodie verbundene Buchstabe wurde von den Kindern eingesetzt. So ging es durch zwölf Themen, und heraus kam der Name des Hauskaters: Kater Minosch, der von Constanze Backes dann auch noch persönlich vorgestellt wurde.

Am Abend ging dann die Post ab. Multitalent Marky Dawson begeisterte die Zuhörer. „Blubb“ machte seine Bierflasche und der Rock‘n Roll gestattete gerade den reiferen Jahrgängen einen sehnsuchtsvollen Blick zurück in ihre Jugend. Zwischendurch blies Dawson auf der Bierflasche einen Ton und fand diesen prompt auf dem Klavier wieder. Der Abend war ein herrliches Potpourri aus amerikanischen Schlagern der 1960er Jahre und Rock‘n Roll. Marky Dawson bot pianistisches Können und Witz: Zwischendurch konnte er seine eigene Schrift (angeblich) nicht mehr lesen, spielte eines seiner Lieblingslieder über den Dschungel und spielte Trompete. Der Song über eine Bar in London geriet zu einer Liebeserklärung an seine Heimatstadt. Dort, wo er sich zu Hause fühlt, wo er zwei Jahre lang gespielt hat – eine reine Romanze. Ähnlich wie bei Peter Alexander mit seinem Song: Die kleine Kneipe in unserer Straße.