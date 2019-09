Kunstgenuss in Mettmann : Kulturvilla feiert Geburtstag mit großem Programm

Kunstgenuss in Mettmann

Mettmann Am Sonntag steht das Haus von 11 bis 21 Uhr allen offen, die mit feiern wollen. Es gibt Kunst und kulinarische Genüsse.

(arue) Beim Sommerfest der Kulturvilla am Sonntag, 8. September, erwartet das Publikum von 11 bis 21 Uhr nicht nur ein vielfältiges musikalisches Programm auf der Bühne des Hauses. Auch das Kunsthaus präsentiert sich im Garten der Kulturvilla mit einer Kunstwerkstatt und hat viele Aktionen für den großen Tag geplant.

So wird der Künstler Jürgen Brockerhoff seine Kettensäge mitbringen und im Garten der Villa einige Holzskulpturen kreieren. Kinder der Malschule „Kunstflug“ unter Leitung von Marion Quack werden in einer „Action-Painting“- und Tanzperformance ihre Maluntergründe gestalten. Ein Kunsthaus-Team kümmert sich um das Kuchenbüffet,das die Kaffeespezialitäten von Mettmanns Lieblingsbarista Silvio kulinarisch abrundet. Das „Golden K“ kredenzt Longdrinks, Shots und Fruchtcocktails. Die Betreiber der Kulturvilla, Constanze Backes und Bodo Herlyn, sind zuversichtlich, dass bis zur Feier die Umbauarbeiten mit Basaltpflaster und historischen Trottoirplatten im Ostgarten der Kulturvilla zwar knapp, aber rechtzeitig fertiggestellt sind. Das Programm: Um 11.30 Uhr präsentieren Constanze Backes und Felix Janosa mit „Backespfeifen“ neue Chansons. Um 12 Uhr bewegen Melanie Arnold und Klaus Klaas ihr Publikum zum „Public Singing“. Um 12.45 tritt der „Mädchenchor am Kölner Dom“ auf. Um 13.15 präsentieren sich die jungen Talente Rieke Harms und Lara Hansen gemeinsam mit der Schülerband der Musikschule.