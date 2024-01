Wohlkang in Mettmann Hector Berlioz als musikalische Lesung

Doch Berlioz war nicht nur experimentierfreudiger Komponist und galt als musikalisches Genie, sondern war als knallharter Konzertkritiker gefürchtet. Und war letztendlich „ein Schriftsteller, der sein eigenes Leben in scharfzüngiger, bizarrer und auch humorvoller Weise in einer großen Selbstbiografie der Öffentlichkeit vorstellte.“ Karl-Heinz Kensche wird beim musikalischen Leseabend am Mittwoch, 17. Januar, 19 Uhr, an der Beckershoffstraße in Auszügen aus der Biografie rezitieren und drumherum immer wieder die Sätze der Sinfonie vorstellen und erläutern. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro und sind an der Abendkasse für 15 Euro zu bekommen.