Veranstaltungsreihe in Wülfrath : Kulturbistro trotzt Corona

Dr. Mojo spielte bei der Awo vor 60 Gästen. Foto: Awo

Wülfrath Sechzig Besucher waren zuletzt im großen Saal der Awo auf Abstand zu Gast, um mal wieder Kultur live zu erleben. Auf Dr. Mojo folgt am 18. Februar das Jazz-Trio „Die 2 Wüsten und die lange Dürre“ aus Oberhausen.

(RP) Kulturbistro in Zeiten von Corona? Läuft, meldet der Veranstalter Awo. Sechzig Besucher waren zuletzt im großen Saal der Awo zu Gast, um mal wieder Kultur live zu erleben. „Herzlichen Dank für diesen schönen Abend“, sagte dann auch eine Besucherin am Ende des Konzerts von Dr. Mojo, der schon einige Male in der Kalkstadt aufgetreten ist. Peter Zwilling, Vorsitzender der Awo, hatte bei seiner Begrüßung unterstrichen, wie erfreut er über den guten Besuch sei. „Wir wollen wieder mehr Kultur nach Wülfrath holen“, so Zwilling.

Dr. Mojo, so Zwillings Fazit, wurde seinen Fans gerecht und faszinierte zudem jene, die ihn zum ersten Mal erlebten. Drei Stunden dauerte das Konzert mit musikalischen Beiträgen von Joe Cocker, den Beatles, von Leonard Cohen über Bob Dylon bis Heinz Rühmann und Hannes Wader. Viel Beifall erhielt der Musiker übrigens auch für sein Engagement in der heißen Coronaphase, in der Altenheime nicht besucht werden durften, er und andere Musiker sich stattdessen aber auf den Hof der Heime stellten, um für die Senioren zu musizieren.

Weiter im Kulturbistro geht es am Freitag, 18. Februar, 19 Uhr, bei Currywurst und Salzgebäck mit dem Jazz-Trio „Die 2 Wüsten und die lange Dürre“ aus Oberhausen. Dahinter verbergen sich Sängerin und Songschreiberin Eva Kurowski, Markus Kamps am Saxophon und Holger Dix am Piano. Eva Kurowski hat sich ganz dem Jazz verschrieben, Kompositionen mit deutschen Texten sind ihr Markenzeichen. Sie habe den Jazz proletarisiert, hieß es dazu in der Wochenzeitung „Die Zeit“, denn sie sei stolze Urheberin einer Sammlung anspruchsvoll vertonter Balladen und Lieder, wodurch sie sich als „Billie Holiday des Strukturwandels“ einen Namen machte, der weit über das Ruhrtal hinausragt.