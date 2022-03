Kultur in Mettmann : Sechs Marktkonzerte erklingen in St. Lambertus

Mettmann Sie sind mittlerweile eine tragende Säule im Mettmanner Kulturkalender: Am Samstag, 2. April, startet die diesjährige Reihe der Marktkonzerte. Fünf weitere Termine werden folgen.

Die Marktkonzertreihe startet am Samstag, 2. April, um 11 Uhr an St. Lambertus mit einem weit über die lokalen Grenzen hinaus bekannten Musiker aus Mettmann. Für die Auftaktveranstaltung konnte Regionalkantor Matthias Röttger, Orgel, den Mettmanner Jazz-Trompeter Norbert Könner gewinnen. „Entspannende Grenzgänge – zwischen Klassik und Jazz“ überschreiben Röttger und Könner ihr Programm. So erklingen zunächst klassische Werke mit dem „Kanon“ von Pachelbel, „Prayer of Saint Gregory“ von Alan Hovhaness und einer Romanze von Cyrill Jenkins. Dann schwenken die Musiker über zum Jazz mit den Jazz-Standards: „Afro Blues“ und „Come Sunday“. Zudem musizieren sie mit dem Luther-Choral: „Verleih uns Frieden gnädiglich“ in einer eigenen Jazzfassung für den Frieden in der Welt. Und nicht nur das: Die Türkollekte soll den Mettmanner Projekten zur Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge zugute kommen.