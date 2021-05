Kultur in Mettmann : Hilfe für Musikschule und Bibliothek

Mettmann Das Land verankert beide Institutionen im neuen Kulturgesetzbuch. Damit werde eine „Schließung aus Haushaltsgründen“ keine Akzeptanz finden, heißt es.

Bis zum Jahresende will die Verwaltung prüfen, wie die Stadtbibliothek und die Musikschule zukunftssicher aufgestellt werden können. Beide Kulturinstitutionen standen in der Haushaltsdebatte 2021 zur Disposition. Nun kommt über das neue Kulturgesetzbuch NRW ein neuer Drall in das Thema. In dem bundesweit als Vorbild angesehenen Vorschlag werden Bibliotheken und Musikschulen erstmals in einem Landesgesetz verankert. Und zwar ausgerechnet von CDU und FDP, die in Mettmann auf kommunaler Ebene aus Kostengründen die Axt an die freiwilligen Leistungen der Stadt legen wollten.