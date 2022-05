Kultur in Mettmann: der Beginn einer Erfolgsgeschichte​.

Mettmann Das Kunsthaus Mettmann und das Konrad-Heresbach-Gymnasium kooperieren erstmals für eine Ausstellung. Sie trägt den Namen „MEGA“ und zeigt Werke, mit denen sich Schüler auf die Spur großer Künstler machten.

Eine vielversprechende Idee hatten Monika Kißling und Maria Schwanitz-Fröhlich vom Kunsthaus Mettmann: Sie wollten der Jugend das Kunsthaus nahe bringen, und sie zugleich mit der Kunst vertraut machen. Was eignet sich besser für die Umsetzung dieses Plans, als Teilnehmende an Kunstkursen der Schulen aufzusuchen und anschließend ihre Werke in einer Sonderschau im Kunsthaus Mettmann auszustellen.

In Joanna Zoń, Kunstlehrerin am Konrad-Heresbach-Gymnasium (KHG), fanden die beiden Damen eine interessierte und aufgeschlossene Partnerin für dieses neuartige Projekt, denn der Grundkurs Kunst am KHG hatte sich gerade sehr intensiv mit Max Ernst, Francisco de Goya und anderen Malern beschäftigt und das Gelernte im Unterricht in unterschiedlicher Weise umgesetzt.