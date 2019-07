Für das 2. Halbjahr geplant : Neues Kulturprogramm für Kinder in der Stadthalle

Neues Kulturprogramm für Kinder in der Stadthalle

Mettmann Der neue Kinder-Kulturkalender für die zweite Jahreshälfte steht ab sofort als Flyer sowie als Download auf der städtischen Internetseite zur Verfügung. Präsentiert werden darin die anstehenden Veranstaltungen für Kinder in der Mettmanner Neandertalhalle.

Den Auftakt machen im September die Kammerpuppenspiele Bielefeld mit dem Theaterspektakel „Der kleine Rabe Socke“, bevor im November das Theater Scintilla zusammen mit dem Pindakaas Saxophon-Quintett in der Neandertalhalle gastiert. Die kleinenBesucher dürfen sich an diesem Tag auf „Alla Turca - Der Dirigent und sein Flaschengeist“ freuen. Den Jahresabschluss bildet im Dezember der „Miesepups“ in einer Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken.