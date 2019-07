Kultur im Treppenhaus : Beifall für die Allstar-Band

Mettmann Die Mettmanner Musiker spielen im Evangelischen Gemeindehaus.

Beim Jazz-Funk Tune 88 von Jeff Lorber zeigte Saxofonist Erich Leininger seine ganze solistische Klasse. Aber auch die Solisten Frank vom Hoff an der E-Gitarre bei Stripped me naked (John Lee Hooker), Thomas Heinicke an den Keyboards bei Street Life (Crusaders), Christian Wentzel am E-Bass bei Smooth Operator (Sade) und der groovende Veit Wineberger an den Drums bei To young to die (Jamiroquai) sorgten für die musikalischen Highlights des Abends.