Pfiffige Weihnachtsgeschenke aus dem Neanderland : Geschenke mit Heimatkolorit

Mettmann, Erkrath, Wülfrath Schenken lässt sich Alllerlei. Aber Stierfleisch aus Mettmann oder Wülfrather Kuchen im Glas, das sind pfiffige kulinarische Geschenkideen zu Weihnachten, die es eben nur aus dem Neanderland gibt.

Ganz gleich ob ein goldgelber Bratapfel oder eine warme Gemüsesuppe – der Bauerngarten Benninghoven im Schwarzbachtal in Ratingen liefert eine große Auswahl an frischen Obst- und Gemüsezutaten für Süßes und Deftiges zur Winterzeit. Wer sich schon einmal den Weihnachtsbraten für zu Hause vorbestellen möchte, kann das unter anderem bei der Naturfleischerei Janutta in Velbert tun. Neben Rind und Schwein bietet das Unternehmen, das ausschließlich Fleisch aus nachhaltiger Haltung verarbeitet, auch Ente, Gans und Wild. Ein besonderes Festmahl lässt sich mit dem „Dry Aged“ Stierfleisch aus der Fleischerei Thomas Kluke in Mettmann zaubern. Online verrät der Fleischermeister sein Rezept für einen aromatischen Stier Entrecóte mit Rosmarinkartoffeln. Vor oder nach dem Essen wärmt der alkoholfreie Winterpunsch aus der Süßmosterei Dalbeck in Heiligenhaus Magen und Seele. Einen kleinen Absacker gibt es mit dem kultigen Heidoli Kräuterlikör aus Ratingen.