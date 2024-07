Der schwülen Hitze in Mettmann trotzen Kühle Lieblingsplätze als coole Schattenspender

Plötzlich Sommer! Was sich angeblich in der Vergangenheit langsam anbahnte und dann stabile Sonnentemperaturen bedeutete, ist inzwischen eine Momentaufnahme zwischen dem glücklichen Griff zur Badehose und dem fatalen Gefühl des Unerträglichen. Steigen die Temperaturen in Richtung 30 Grad aufwärts, fühlen sich viele Menschen unwohl. Hier unvollständige Tipps, wo sich Hitze besser ertragen lässt. Wie etwa in Mettmanns Alleinstellungsmerkmal, dem Naturfreibad.