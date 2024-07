Landwirtschaft im Kreis Mettmann Regenwetter schmälert die Rapsernte

Angesichts des regenreichen Frühjahrs und Frühsommers, appelliert RLV-Präsident Bernhard Conzen erneut an die Politik, Landwirte bei der Bewältigung der anhaltenden, klimatischen Veränderungen zu unterstützen. Die Berliner Politik solle von einem Pflanzenschutz mit starren Reduktionszielen abrücken, so Conzen: „Stattdessen könnte sie uns beim integrierten Pflanzenschutz mit einer ausreichenden Verfügbarkeit von Mitteln und Verfahren unterstützen. Nur so kann eine Ernährungssicherung, auch unter zunehmend instabilen Wetterbedingungen, gewährleistet werden“, richtet der Präsident seine Botschaft an die Regierungen in Düsseldorf und Berlin.