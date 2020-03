„Der Mörder ist immer der Gärtner!“ : Unterhaltsame Kriminalshow in der Neandertalhalle

Unterhaltsame Kriminalshow in der Neandertalhalle

Mettmann Auch das Genre „Krimi“ hat viele Facetten. Einige davon werden jetzt auf der Bühne präsentiert.

Krimis sind überaus beliebt. Ob in klassischer Buchform, variantenreicher Darstellung im Fernsehen oder auf der Bühne. Das Berliner Kriminal Theater präsentiert jetzt seine Sicht der Dinge, Samstag, 21. März, 20 Uhr, behaupten sie in der Neandertalhalle: „Der Mörder ist immer der Gärtner!“

Zum Inhalt der Musikrevue: Geschieht ein Mord, muss es folgerichtig mindestens einen Mörder geben. Warum dabei nicht mal den unschuldig mit der Schere am Gebüsch zupfenden Gärtner ins Visier nehmen? Die Zuschauer begeben sich auf eine musikalische Spurensuche durch das Krimi-Song-Repertoire, denn schon Reinhard Mey hat es gewusst, so manche altenglische adlige Lady und mancher steinreiche senile Sir mussten es selbst erfahren: „Der Mörder ist immer der Gärtner, und er plant schon den nächsten Coup! Der Mörder war wieder der Gärtner, und der schlägt erbarmungslos zu“. Ob mit Gift, Schlinge, Pistole, Messer oder per herabfallendem Blumentopf – ein Mord muss sein!